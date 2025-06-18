Россия узнала, как уничтожить Киев. Массированная атака вскрыла слабые места Украины

Российская армия нанесла небывалый массированный ночной удар по Киеву и области. Столица буквально задыхалась в дыму, пока украинские силы ПВО проигрывали дронам-камикадзе. Подробнее о последствиях атаки — в материале 360.ru.

Удар по Киеву в ночь на 17 июня Небо озарилось почти сразу после полуночи, группы беспилотников летели на Киев с трех направлений. Мэр Виталий Кличко сообщал об одном ударе за другим по Дарницкому, Святошинскому, Соломенскому районам и исторической территории Оболонь. Загорелись склады, нежилые постройки и объекты критической инфраструктуры. Мониторинговые ресурсы зафиксировали 10 очагов возгораний, три из них — особо крупные.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Telegram

«Пока все ждали ракеты и дроны в Тель-Авиве, они прилетели по украинской столице. И это был, пожалуй, самый мощный налет за последнее время. Десятки дронов концентрировались на определенной цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО», — заявил российский военкор Александр Коц. Целями российской атаки, по его информации, стали аэропорты Жуляны и Борисполь, где расположены американские зенитные ракетные комплексы Patriot, радиозавод в Киеве и большой

склад боеприпасов. Военкор Евгений Поддубный добавил, что повреждения получили предприятия ВПК, а именно объекты в районе бронетанкового завода и предприятия «Антонов». Система ПВО Украины не справилась Пострадал не только Киев, воздушная тревога действовала по всей Украине. Околовоенные паблики рассказали о комбинированном ударе дронами и ракетами по инфраструктуре Вооруженных сил Украины в Херсоне, занятом противником.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Серия взрывов прогремела в Центральном районе, порту и окрестностях города, в том числе в Бериславе. Кроме того, военные ударили по Одессе, Запорожью, Черкассам, Днепропетровску, Сумам и Кривому Рогу. Воздушные силы Вооруженных сил Украины насчитали 440 ударных беспилотников, 16 крылатых ракета Х-101, девять управляемых авиационных ракет Х-59/69, четыре крылатых ракеты «Калибр», две аэробалистических ракеты «Кинжал» и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. Они признали, что силы ПВО упустили 166 воздушных целей, российские снаряды поразили 10 объектов, обломки перехваченных БПЛА рухнули в 34 локациях.

Фото: Philipp Schulze/dpa / www.globallookpress.com

«Таким образом сегодня противник сумел сбить чуть больше половины наших БПЛА. И это наихудший показатель за все время наблюдений», — заявил журналист Юрий Подоляка. Последствия ночной атаки Последняя массированная атака — не просто одна из многих. Она, по мнению Подоляки, показала, что Россия нарастила воздушное наступление, сделав упор на массовость и большую локализацию удара, а Украина не в состоянии отразить натиск. Он предупредил, что уничтожение позиций ПВО и крупного склада боеприпасов под Киевом скоро скажутся на фронте.

Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин назвал эту атаку предопределенной. Он заявил, что обстоятельства давно подводили к ней и удар можно было предотвратить, но безмолвный украинский народ не потребовал от властей сделать это. «Оттолкнемся от президента Владимира Зеленского, как бы там ни было, он верховный правитель вот этого пространства руин под названием „Украина“. <…> Факты очень простые, Зеленский назвал цифру. В самом деле, просто безумная атака. <…> По сути видим, что Киев не защищен ПВО, и становится ситуация все хуже», — сказал он. Соскин заявил, что российские войска вычислили приблизительную мощь украинского воздушного щита и поняли, как его прорвать. Когда они это сделают, Киев, по его мнению, будет полностью уничтожен.