Освобождение Московки негативно отразится на логистике украинских военных. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА «Новости» .

«Это небольшое село, которое находится на правобережье реки Оскол и практически примыкает к Купянску. Очень серьезные логистические проблемы теперь у боевиков ВСУ», — сказал он.

По его словам, Московка состоит в перечне населенных пунктов, которые украинские войска задумали декоммунизировать.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Московки. Помимо нее, с 14 по 20 июня бойцы освободили еще пять населенных пунктов: Долгенькое — в Харьковской области, Новониколаевку — в Сумской, Зеленый Кут, Ульяновку и Новониколаевку — в ДНР.

ВСУ за это время потеряли более 6140 военнослужащих, 72 боевые бронированные машины, другое оружие и технику.