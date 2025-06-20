Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Российская и украинская стороны обменялись пленными. О новом раунде обмена рассказали в пресс-службе Минобороны.

«С подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — указали представители министерства.

Обмен военнопленными произошел в рамках достигнутых в Стамбуле договоренностей. На данный момент освобожденные из плена российские бойцы находятся на территории Белоруссии. Им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

После возвращения на родину военнослужащих направят на реабилитацию и лечение в медицинские учреждения Минобороны России.

Накануне еще одна группа российских военных вернулась с подконтрольной киевскому режиму территории.