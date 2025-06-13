На Южно-Донецком направлении военные группировки «Восток» освободили населенный пункт Комар, который имеет важное стратегическое значение. Пресс-служба Минобороны России показала кадры с работой бойцов и поднятием флага в селе.

Населенный пункт служил логистическим узлом и долговременной оборонительной позицией для противника. Комар окружен естественной водной преградой и плотно застроен.

«В ходе операции по освобождению населенного пункта уничтожены десятки единиц боевой техники противника, зачищено более 1100 строений», — отметили в оборонном ведомстве.

Российские войска также установили контроль над селом Яблоновка в Сумской области и Коптево в Донецкой Народной Республике. За неделю ВС России провели один массированный и семь групповых ударов по военным объектам Украины. В результате были уничтожены аэродромная инфраструктура, радиолокационные станции, цеха по производству беспилотников, склады с дронами и пункты дислокации боевиков ВСУ.