По ВПК Украины за неделю нанесли шесть групповых ударов

Военнослужащие ВС России нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины с 14 по 20 июня. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

«С 14 по 20 июня вооруженными силами нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — рассказали в министерстве.

Кроме того, российские бойцы поразили обеспечивающие ВСУ объекты топливно-энергетической инфраструктуры, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее российские военные нанесли огневое поражение цехам ВСУ в районе Запорожья, где производились беспилотные летательные аппараты. Для атаки бойцы применили ударные дроны «Герань-2».