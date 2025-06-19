Сухопутные войска ВСУ получили нового командующего

Проработавший менее полугода на базе НАТО в Висбадене бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. Указ о его назначении появился на сайте президента Украины .

В звании бригадного генерала Шаповалов находится с марта 2022 года. До отъезда в Германию он командовал войсками Оперативного командования «Юг» и оставил эту должность в феврале 2025 года.

На новом посту он сменил генерал-майора Михаила Драпатого добровольного ушедшего в отставку после удара по одному из учебных подразделений Сухопутных войск 1 июня. В результате удара погибли 12 военнослужащих, еще более 60 получили ранения.

В своем рапорте офицер заявил о своей вине и подчеркнул, что не смог обеспечить выполнение своих приказов подчиненными. Спустя два дня украинский лидер Владимир Зеленский назначил Драпатого командующим объединенных сил.