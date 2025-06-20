Путин допустил освобождение Сум

У России нет цели взять под контроль Сумы, но исключать подобное не стоит. На это указал президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров. Потом идут Сумы — областной центр.

«У нас нет такой задачи — забрать Сумы. Но, в принципе, я этого не исключаю», — сказал Путин, обратив внимание, что России пришлось создавать зону безопасности вдоль украинской границы.

Глава государства добавил, что наступление ВС России идет по всем направлениям линии боевого соприкосновения каждый день.

Путин также подчеркнул, что не добивается капитуляции Украины — цели спецоперации совсем другие.