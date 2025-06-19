Российские войска продолжили наступление на всех направлениях спецоперации, в то время как украинские столкнулись с серьезным кадровым голодом. Президент России Владимир Путин заявил об этом руководителям международных информационных агентств на встрече в Сантк-Петербурге.

«Россия вооруженные силы имеют стратегическое преимущество на всех направлениях. На всех! Что бы там кто ни говорил, но наши войска наступают по всей линии боевого соприконосвения каждый день. Больше, меньше, но все идут, каждый день», — сказал он.

Дальнейшее продвижение вперед, по словам Путина, неизбежно, даже в случае применения Taurus. Поставив Украине эти ракеты, Германия разрушит отношения с Россией, но не добьется никаких результатов на поле боя.

Вооруженные силы Украины, по информации президента, укомплектованы на 47%, из них штурмовые подразделения — еще меньше. Количество дезертиров в стране возросло, план призвать 18-летних парней провалился.

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдет после 22 июня, сообщил он. Путин согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на завершающем этапе урегулирования, чтобы поставить точку в этом вопросе.