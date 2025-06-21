Нардеп Гончаренко заявил о проблемах с фортификациями после слов Путина о Сумах

Власти Украины не справились с возведением фортификаций в Сумской области, поэтому российские войска смогли приблизиться к городу Сумы. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«С фортификациями в Сумской области большие проблемы», — написал он.

По словам Гончаренко*, строительство укреплений на границе с Курской областью оказалось несостоятельным. Провал возведения фортификационных сооружений депутат связал с организационными ошибками и коррупцией.

Он также признал высокие темпы продвижения российской армии по направлению к областному центру.

Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2025 допустил возможность взятия Сум. При этом он подчеркнул, что пока такой задачи перед ВС России не ставится.

На фоне заявлений из Москвы президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание, чтобы обсудить обстановку в Сумской области. Он отметил, что ВСУ продолжают сдерживать россиян.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.