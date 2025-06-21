ВС России ударили по энергообъектам Украины

Взрывы прогремели ночью в Киевской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. В Кременчугском районе зафиксировали прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры, сообщило издание «Общественное».

Руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут подтвердил, что к энергетическим объектам прибыли пожарные.

По информации издания, ночью воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска с 14 по 20 июня нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам военно-промышленного комплекса. ВС России атаковали предприятия с помощью высокоточного оружия и ударных БПЛА.

Также они поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, арсеналы, радиолокационные станции ПВО, места хранения дронов и пункты дислокации боевиков.