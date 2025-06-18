Российские войска освободили населенные пункты Новониколаевка в Сумской области и Долгенькое — в Харьковской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области», — отметили в пресс-службе.

Новониколаевку освободили подразделения группировки войск «Север».

В конце прошлой недели Минобороны сообщило об освобождении Ульяновки в ДНР, а днем ранее — Зеленого Кута.

Кроме того, 13 июня российские войска установили контроль над селом Яблоновка в Сумской области, а также Коптево и Комар в ДНР.

Ранее оборонное ведомство сообщило, что ВС России поразили командный пункт бригады морской пехоты ВСУ недалеко от Святогоровки в ДНР. Ракетный удар нанесли расчетом комплекса «Искандер».