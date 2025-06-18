Примкнувший к ВСУ рэпер призвал украинцев срочно эвакуироваться

Массированная атака на Киев покажется мелочью на фоне того, что произойдет в ближайшие месяцы. Рэпер, командир роты 412-го полка Вооруженных сил Украины Александр Ярмак заявил об этом в Instagram*.

«К сожалению, это только начало. Нас ждет страшная кровавая осень», — сказал он.

Музыкант призвал украинцев по возможности переехать за город или к родственникам так, чтобы находиться как можно дальше от критической инфраструктуры и стратегических объектов. Через несколько часов он удалил сторис с предупреждением.

На военную службу Ярмак отправился в 2022 году. За это время он успел принять участие в боях на территории Харьковской области.

В ночь на 17 июня российские войска выпустили по Украине почти 500 ракет и беспилотников. Основной удар пришелся на Киев, сообщил RT. В зону поражения попали установки системы ПВО и крупный военный склад.

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