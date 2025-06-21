Российские войска ведут активные боевые действия почти в 10 населенных пунктах Сумской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшую неделю довольно-таки существенные результаты у наших военнослужащих на этом направлении», — отметил он.

По словам Марочко, ВС России продвигаются на разных участках. Из-за наступления российских военных ВСУ «оказались в серьезном бедственном положении в Юнаковке».

Украинские боевики пытаются вернуть потерянные позиции. По мнению эксперта, они идут на безрассудные действия, в которых не просматривается ни логика, ни военная тактика. Марочко добавил, что украинское командование отдало войскам приказ любой ценой вернуть позиции, которые заняли ВС России.

Ранее ВС России атаковали центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что войска поразили базу отдыха, на которой британские эксперты обучали боевиков.