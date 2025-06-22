ВС России применили новый дрон на Украине

ВС России начали использовать на Украине новый тип БПЛА для разведки приграничных и прифронтовых маршрутов. Дрон также фиксирует работу украинской системы ПВО, сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны».

Эксперт по беспилотникам и связи Сергей Бескрестнов заявил, что благодаря внешнему сходству аппарата с беспилотником типа «Шахед» противник не может его распознать.

Новые дроны способны подниматься на высоту от одного до трех километров. Они могут передавать изображение на расстояние более 50 километров. Эти БПЛА используются как вспомогательный элемент при подготовке ударов «Шахедов».

Российские военные также разработали ударный дрон-трансформер «Вобла» и уже успешно его применили в зоне спецоперации. «Вобла» с легкостью поднимает грузы массой более семи килограммов, включая противотанковые мины.