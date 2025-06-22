ВС России применили новый дрон на Украине

ВС России начали использовать на Украине новый тип БПЛА для разведки приграничных и прифронтовых маршрутов. Дрон также фиксирует работу украинской системы ПВО, сообщил украинский Telegram-канал «Политика Страны».
Эксперт по беспилотникам и связи Сергей Бескрестнов заявил, что благодаря внешнему сходству аппарата с беспилотником типа «Шахед» противник не может его распознать.
Новые дроны способны подниматься на высоту от одного до трех километров. Они могут передавать изображение на расстояние более 50 километров. Эти БПЛА используются как вспомогательный элемент при подготовке ударов «Шахедов».
Российские военные также разработали ударный дрон-трансформер «Вобла» и уже успешно его применили в зоне спецоперации. «Вобла» с легкостью поднимает грузы массой более семи килограммов, включая противотанковые мины.
США атаковали Иран уникальными бомбардировщиками В-2 Spirit
Россиянам объяснили, как перевести окна в летний режим
«Время для мира». Трамп сделал противоречивое заявление после атаки США на Иран
По 25 вспышек в час. Названа дата летнего звездопада
«Полный боезапас бомб». ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране
«Горит как торфяник». Пушков заявил о начале гражданской войны в США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте