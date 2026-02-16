Испугались «Орешника», а остались без «Фламинго». Итоги СВО за неделю

К середине февраля российские подразделения заняли еще с десяток населенных пунктов и создали плацдарм для наступления в сторону главного укрепрайона противника в Запорожской области. Продолжаются бои за Димитров и Красный Лиман, Вооруженные силы Украины вынуждены распространять фейки о мнимых победах. О том, что произошло в зоне СВО за неделю с 9 по 15 февраля — в материале 360.ru.

Как населенные пункты освободили ВС России Всего с начала февраля российские войска заняли 12 населенных пунктов и более 200 квадратных километров территории, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на совещании. Наступление идет по всем направлениям, но самые упорные бои — в зоне ответственности группировки «Центр», которая действует на Добропольском направлении.

Продолжается освобождение населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое. В Гришино наши штурмовые подразделения в уличных боях уничтожают формирования противника, удерживающие позиции в этом населенном пункте. Кроме того, подразделения группировки «Центр» ведут боевые действия по овладению Новопавловкой и Новоподгорным. Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России

Группировка «Север» сосредоточилась на расширении буферной зоны. За последнее время она освободила Поповку и Сидоровку в Сумской области, а также Чугуновку в Харьковской области. На Александро-Калиновском направлении группировка «Юг» взяла Степановку и практически завершила освобождение Резниковки. Войска продвигаются в сторону Славянска и уничтожают ВСУ в Константиновке. «Запад» занял Глушковку, практически зачистил Дробышево и Яровую. Ведутся бои в районе Новоосиново и против заблокированных на восточном берегу реки Оскол солдат. Плацдарм в Запорожской области Штурмовики группировки «Восток» создали плацдарм для продвижения в Запорожской области, линия боевого столкновения отодвинулась к западу от Гуляйполя. В Гуляйпольском районе войска заняли поселок городского типа Железнодорожное (украинское название Зализничное) на трассе, соединяющей Гуляйполе с Омельником и Ореховым, а также село Цветковое в двух километрах к северо-западу от Петровки, освобожденной в конце января. На этом участке фронта подразделения стоят по линии Цветковое — Староукраинка — Зализничное. Их ближайшая цель — Верхняя Терса на важном для логистики ВСУ перекрестке.

Одновременно группировка «Днепр» заняла еще три села. Среди них Запасное и Магдалиновка в Ореховском районе в километре от освобожденного в начале года Новобойковского. Это еще один шаг в сторону главного укрепрайона ВСУ в Запорожской области — Орехова. Продвижение на восток позволит взять село Юрковку и перерезать трассу, связывающую этот город с Запорожьем. «Когда этот бастион падет, у противника не останется серьезных оборонительных рубежей вплоть до города Запорожье», — заявил военкор Александр Коц. В Васильевском районе на левом берегу Каховского водохранилища освобождено крупное село Приморское. Оно находится в 15 километрах от Коммунарского района города Запорожье — в зоне досягаемости российских FPV-дронов. Обстановка в Димитрове Флаг России в Димитрове (украинское название — Мирноград) развернули еще в конце декабря. Этот город являлся последним очагом обороны ВСУ в Красноармейской агломерации.

«На сегодняшний день южная часть города освобождена и находится под полным нашим контролем. Это составляет более 30% от общего количества зданий в городе», — сказал Герасимов на совещании в пункте управленияч группировкой «Центр». Российские подразделения уничтожают заблокированных в Димитрове боевиков ВСУ и эвакуируют мирных жителей. Мобильные расчеты ПВО круглосуточно сбивают украинские дроны, цель которых — отрезать город от снабжения. TikTok-провокации киевского режима в зоне СВО Украинская армия попала в тяжелое положение. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что российские подразделения ежедневно продвигаются на 150 направлениях, причем 11 и 12 февраля — на более чем 200. Так, штурмовые группы вошли в Красный Лиман и заняли треть города.

Это самым серьезным образом вынуждает противоположную сторону реагировать, это самым серьезным образом растягивает их немногочисленные войска переднего края и еще менее многочисленные резервы. Андрей Картаполов Депутат Госдумы

Единственное, что позволяет ВСУ пока еще держаться на плаву, это большое количество беспилотников, заявил депутат. Но у России их еще больше. «Минимум четыре населенных пункта, я не буду их называть, которые взяты, но пока в них продолжается зачистка. И Министерство обороны не говорит о том, что они полностью освобождены, потому что надо исключить, возможно, для TikTok-акций, которые так любят делать Зеленский и его банда, которая по ошибке именуется ВСУ», — сказал Картаполов.

Наибольший урон понесла энергетическая инфраструктура. Повреждения получили столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, одна из теплоэлектростанций на балансе ДТЭК. Киев, Одесса и Днепропетровск остались без света, тепла и воды. На Украине не осталось ни одной уцелевшей электростанции. Власти Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в энергетике. ВСУ потеряли пять «Фламинго» за сутки Пока украинская система ПВО отбивала массированную атаку по энергетике, российские системы 12 февраля уничтожили сразу пять ракет «Фламинго». Киевский режим выставлял их за супероружие. Крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» выпустила украинская оборонно-технологическая компания компания Fire Point, связанная с делом Миндича. Однако российские военкоры назвали ее копией FP-5 от британско-эмиратской компании Milanion Group либо собранной на Украине, но из китайских запчастей. Стоимость каждой ракеты — около миллиона евро.

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что на складах ВСУ остался некоторый запас этих ракет, но небольшой. Быстро восполнить его не получится, так как один из российских ракетных ударов пришелся на большую производственную линию «Фламинго». «Герань» уничтожила вертолет Ми-24П Украинская авиация лишилась ударного вертолета Ми-24П вместе с экипажем из состава 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон». Он поднялся на перехват российских беспилотников и в воздушном бою получил фатальный удар в двигатель. Уничтожение вертолета стало заслугой дрона «Герань». С декабре 2025 года военные начали применять модификацию с подвешенной ракетой класса «воздух-воздух» Р-60. Именно такая использовалась по Ми-24П. «Драконы» против ВСУ Российская армия начала активно применять новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон» на гусеничном шасси от танка Т-80. Они созданы с учетом опыта ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек». Основное отличие новинки в увеличенной вдвое дальности стрельбы — до 15-18 километров. «Драконы» используют боеприпасы для ТОС-2 «Тосочка». Термобарические снаряды взрываются с температурой до 3000 градусов и мощной ударной волной, поэтому хорошо подходят для уничтожения бункеров и укреплений.

Новые системы поступили на вооружение полтора года назад, летом 2025 года впервые засветились в боевых действиях. Теперь же на них обратили внимание на Западе. Польское издание Interia заявило, что пока ВСУ практически нечего противопоставить этому мощному оружию. «Даже если им удастся [узнать точные характеристики системы], эффективной защиты от этого оружия найти не удастся. На данный момент единственная линия обороны — использование FPV-дронов для нейтрализации „Драконов“ до их развертывания», — сказал журналист Филипп Мельчарек. Аэростатный интернет для ВС России Альтернативой американской Starlink, используемой ВСУ, для российской армии может стать аэростатный интернет. В Сети появились кадры тестового запуска стратосферной платформы «Барраж‑1» для передачи широкополосного интернета над зоной боевых действий. Она поднимается на 20 километров — ниже орбиты, но выше ПВО малой и средней дальности. «Барраж‑1» способен нести до 100 килограммов оборудования и работать как воздушная базовая станция 5G NTN. Особенности рельефа и застройки практически не создают помех в работе платформы.