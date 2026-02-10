Блокировка серых терминалов Starlink на Украине в очередной раз подняла острый вопрос о возможности замены системы спутникового интернета SpaceX. И вызовом это стало не только для России. В конце января FT узнала, что над созданием спутниковой сети для нужд восточного фланга НАТО задумались в Германии. А в Китае пошли еще дальше и разработали проект со спутниками — охотниками за Starlink. Как тебе такое, Илон Маск?

Что такое Starlink и как он работает Система связи Starlink от Илона Маска обеспечивает широкополосным интернетом значительную часть планеты. Такие возможности компания SpaceX получает за счет множества небольших спутников на околоземной орбите. Каждый из них похож на плоскую панель, оснащенную солнечной батареей, электростатическим двигателем Холла, а также антеннами. Вес аппарата составляет около 260 килограммов, длина — три метра, ширина — 1,5 метра, толщина — около 0,2 метра. Нахождение спутников примерно в 550 километрах от Земли позволяет передавать данные с более высокой скоростью. Каждый аппарат покрывает сигналом территорию радиусом порядка 950 километров.

Интересно Когда спутник пропадает из поля зрения терминала, оборудование пользователя находит ему замену автоматом. По подсчетам SpaceX, каждый спутник должен обслуживать одновременно не больше 100 абонентов, чтобы скорость соединения оставалась на высоком уровне.

Первые спутники Starlink начали запускать весной 2019 года. В SpaceX тогда объявили, что в течение девяти лет запустят 12 тысяч спутников. К осени 2023 года на орбиту вывели более 5100 аппаратов. Ушло на это 109 запусков. Часть из них уже вышла из строя, но свыше 4700 все еще работают.

Фото: SpaceX

На Земле работу спутников обеспечивают специальные шлюзовые станции, похожие на несколько антенн, через них происходит обмен данными между спутниками и терминалами пользователей. Помимо этого, у Starlink есть и единый центр управления, где координируют работы всех станций и терминалов. Как Starlink оказался на Украине На Украине Starlink начал работать в конце 2022 года. Об этом Илона Маска тогда просил нынешний министр обороны Михаил Федоров, но в тот момент занимавший пост главы Министерства цифровой трансформации. Причем на территории республики упомянутых выше шлюзовых станций как не было, так и нет, но связь все равно работает, так как эти объекты есть на территории Румынии, Польши и Литвы. По данным The Washington Post, американские власти тайно заплатили миллионы долларов, спонсируя доставку терминалов Starlink на Украину.

Фото: Christoph Soeder / www.globallookpress.com

В феврале 2024 года издание Defense One со ссылкой на украинские источники заявило, что терминалы Starlink использует и Россия. Маск тогда уверял, что это ложь и «категорически неверно». «Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», — подчеркивал бизнесмен.

В 2026-м Маск по просьбе украинской стороны начал глушить все неверифицированные терминалы. Предполагается, что работать связь будет только у тех, кто зарегистрировался на определенных украинских порталах. По белым спискам. Но составление и обновление их идет, мягко говоря, со скрипом. Понятное дело, что это вызвало пессимистичные прогнозы, что это сильно ударит по российским возможностям. Однако военные эксперты в то же время призывали не сгущать краски. Хотя бы в силу того, что у нас такой зависимости от американской связи нет, что могут использовать США как еще один рычаг давления на Киев.

Фото: White House

Более того, российские бойцы уже смогли обойти блокировку Starlink и начали использовать альтернативный канал связи — mesh-сети на радиомодемах. Каждый модем на дроне одновременно выступает как передатчик и ретранслятор. В воздухе группа из 50–100 беспилотников формирует цепочку, по которой данные автоматически перенаправляются обходными маршрутами, если одно из звеньев выходит из строя. И каждый дрон человек может взять под ручное управление.

Интересно Сегодня в Сети появились данные о том, что «Герани» удалось одолеть в воздушном бою украинский ударный вертолет Ми-24П. «Крокодил» получил в двигатель ракету «воздух-воздух» Р-60, отметил военкор Александр Коц. Причем в момент пуска дрон находился под ручным управлением. При том, что Starlink не работает.

И это лишь один яркий и свежий пример, что возможности у российских сил и без Starlink были, есть и будут. А вот у ВСУ с их белыми терминалами и по списку — нет.

Фото: РИА «Новости»

Более того, еще в 2023 году стало известно, что наши бойцы нашли способ противодействовать спутникам Starlink и могут вполне успешно глушить их. Об этом в эфире НСН рассказывал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Наши военные нашли способ противодействовать спутникам Starlink. Да, такой инструментарий найден. Его суть никто не раскрывает, это военная тайна. Спутники Starlink непосредственно участвуют в военном конфликте на Украине. Мы их глушим и будем глушить. Мы умеем это делать», — подчеркнул эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Спутники-охотники Китая: детали проекта В Китае в начале 2025 года презентовали проект об охоте за спутниками Маска. С помощью компьютерного моделирования специалисты показали, как 99 китайских аппаратов могли бы эффективно приблизиться к почти 1,4 тысячи спутников Starlink всего за 12 часов. При этом китайские спутники могли бы быть оснащены оборудованием для разведки, на них могли бы быть лазеры, микроволновые излучатели и оборудование для иных операций. Над проектом работала группа исследователей во главе с директором отдела управления аэрокосмической техникой Нанкинского университета авиации и космонавтики Ву Юньхау. Ради чего? Все из-за опасений за безопасность Поднебесной на фоне разгоняющейся милитаризации космоса.

У SpaceX сейчас на орбите около 10 тысяч спутников. И это не предел. В будущем компания собирается вывести более чем 30 тысяч аппаратов, отметила South China Morning Post. Когда-то считалось невозможным отслеживать такую обширную группировку с помощью небольшого числа спутников, так как это требовало чрезвычайно сложных орбитальных расчетов, однако команда Ву, судя по всему, стремится к тому, чтобы ответить на этот вызов.

Фото: SpaceX

В числе сложных практических военных задач на пути к этому был вопрос о том, как китайским спутникам можно подлетать к спутникам Маска достаточно близко и оставаться рядом не более 10 секунд, чтобы не вызывать аварийных ситуаций. В процессе поиска решения команда Ву смогла разработать уникальную технологию, позволяющую компьютерам в наземном центре управления создавать всеобъемлющий и надежный план действия менее чем за две минуты. На этот метод ученых вдохновило поведение китов во время охоты, которые сообща загоняют рыбу себе в пасть. И все это быстро и не сильно энергозатратно. Так они смогли разработать новый бинарный алгоритм искусственного интеллекта, который позволил их спутникам точно имитировать китов и охотиться на аппараты Starlink.

Фото: Cfoto / www.globallookpress.com

Возвращаясь с небес на землю, хочется сказать несколько слов и о российской разработке. Речь тоже идет об охотнике за Starlink, но не за спутниками, а за терминалами. Разработала мобильный комплекс пеленгации «Борщевик» частная оружейная компания из Сестрорецка. По словам разработчиков МКП, «Борщевик» предназначен для обнаружения и определения в секторе 180 градусов местоположения терминалов Starlink на расстоянии до 10 километров с точностью пять метров. Пеленгация и вычисление алгоритмами биангуляции при этом не превышает три минуты на одном месте сканирования.

Перемещаясь вдоль ЛБС и сканируя позиции противника каждые пять километров, МКП вскрывает расположение терминалов Starlink. Комплекс монтируется на автомобильном шасси, что сокращает время обнаружения на минимально необходимых двух местах сканирования и обеспечивает безопасность расчета на линиях боевого соприкосновения. разработчики «Борщевика»

В начале 2023 года aif.ru сообщал об успешном окончании испытаний МКП в зоне СВО. Тогда опрошенные изданием эксперты отмечали мобильность комплекса и его способность передвигаться вдоль линии передовой на безопасном расстоянии, сканируя позиции противника и выискивая расположение терминалов Starlink. После обнаружения комплексов «Борщевик» будет передавать координаты для гарантированного поражения цели, подчеркнули авторы материала.

Фото: NASA

Будущее «Рассвета» Работают в России и над созданием своего аналога Starlink. Проект предполагает запуск почти 900 спутников широкополосного интернета «Рассвет» и 114 аппаратов дистанционного зондирования Земли. Зимой 2024 года в Роскосмосе обещали, что система заработает в России к 2030 году. Причем возглавлявший тогда ведомства Юрий Борисов даже не исключал, что речь может идти о 2028–2029 годах. Его преемник Дмитрий Баканов на ПМЭФ-2025 заявлял, что «Бюро 1440», которое работает над проектом, начнет запускать спутники уже в декабре. «С декабря этого года коллеги начинают серийное развертывание этой группировки, которая на первом этапе составит 350 спутников, а на втором — 900», — указала он. Также Баканов заверил, что группировка «Рассвет» будет способна «обеспечивать широкополосный доступ в любой точке страны и мира».