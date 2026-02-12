Средства ПВО сбили в зоне спецоперации 5 ракет «Фламинго»

Системы противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали в зоне проведения СВО пять украинских ракет «Фламинго». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также войска уничтожили шесть управляемых авиационных бомб, восемь ракет, выпущенных из американской РСЗО HIMARS, и 211 беспилотников самолетного типа.

Российская группировка войск «Днепр» ударила по боевикам ВСУ и технике в районах населенных пунктов Новоалександровка Запорожской области и Веселое Херсонской области.

ВС России ликвидировали до 55 военных ВСУ, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе гаубицу М777, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», четыре станции РЭБ и склад боеприпасов.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило об ударе по объектам на территории республики. Мэр Львова Андрей Садовый не исключил, что ВС России атаковали цели с помощью «Орешника» или другой баллистической ракеты средней дальности.