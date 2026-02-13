Украина создает в Сети иллюзию успехов на фронте в Сумской области

Украинское руководство на Сумском направлении усилило информационное давление, стремясь внушить местным жителям ложное ощущение успехов на фронте. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

В Сети специально распространяют постановочные сюжеты, фальшивые видео с установкой флагов и фейковые новости о якобы попытках ВС России продвигаться к украинским позициям «через трубы».

«Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС России пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», — заявил собеседник журналистов.

На этом направлении боевые задачи выполняет группировка войск «Север». За сутки российские военные ликвидировали более 210 украинских боевиков, бронемашину, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, РСЗО «Град», и 12 складов с патронами и материальными средствами.

Ранее авиаудар уничтожил здание военкомата Белополье в Сумской области. В результате ЧП пострадал личный состав ТЦК.