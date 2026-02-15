ВС России освободили 12 населенных пунктов с начала февраля

Герасимов: ВС России за две недели освободили 12 населенных пунктов

С начала февраля российские военные взяли под свой контроль 12 населенных пунктов, несмотря на суровые зимние условия. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, его слова привела пресс-служба Минобороны.

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединения и воинские части объединенной группировки войск освободили 12 населенных пунктов», — сказал Герасимов.

Начальник Генштаба подчеркнул, что ВС России ведут наступление на всех направлениях в зоне специальной операции.

«ВСУ несут значительные потери. В условиях снижения укомплектованности батальонов основную ставку делают на увеличение количества ударных беспилотников и формирование дополнительных подразделений беспилотных систем», — сказал он.

Ранее Герасимов сообщили, что российские силы взяли под контроль южную часть Димитрова в ДНР.