После удара ФАБ-3000 от пятиэтажной казармы ВСУ осталась лишь стена с окнами

Украинские боевики расположились в пятиэтажном здании, устроив там казарму. После удара ВКС России по многоэтажке в небо поднялось облако дыма и огня.

Результаты бомбардировки проверил запущенный дрон-разведчик, облетевший остатки казармы. На месте здания осталась лишь большая куча щебня и одна стена с окнами.

Ранее командир батальона 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок рассказал, что два боевика «Азова»* покончили с собой на позициях в районе Клебан-Быкского водохранилища. Неонацисты оказались в безвыходной ситуации, попав под обстрел и со стороны российской армии, и ВСУ.

* Запрещенная в России террористическая организация.