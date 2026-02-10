«Быть добру». «Герань» с ракетами «воздух-воздух» Р-60 обнулила украинский ударный Ми-24
«Военная хроника»: оснащенная Р-60 «Герань» сбила украинский ударный Ми-24
Активное применение беспилотников «Герань» с ракетами ближнего воздушного боя Р-60/Р-60М с инфракрасными ГСН начало приносить крупные плоды: по данным «Военной хроники», с их помощью российские бойцы перехватили в зоне спецоперации ударный вертолет Ми-24П ВСУ.
«Примечательно, что уже зафиксировано два варианта размещения Р-60 на подвесках „Гераней“: с головкой самонаведения, направленной в переднюю полусферу (по классической схеме), и в заднюю полусферу — для перехвата тактической авиации ВСУ, заходящей в хвост», — пояснили эксперты «ВХ».
Ми-24, который обнулила «Герань» с ракетой «воздух-воздух» Р-60, принадлежал 11-й авиабригаде «Херсон». Военный эксперт Борис Рожин также обратил внимание, что данные о потере вертолета подтвердила и украинская сторона, правда, причины в ВСУ не уточнили.
«Сам ли упал по техническим причинам, стал ли жертвой „титанов ППО“ или же пересекся с „Геранью“, оснащенной Р-60, узнаем чуть позже. Весь экипаж — 200», — подчеркнул Рожин.
Обычно такие вертолеты применяют для ликвидации на БПЛА, отметил политолог Юрий Баранчик. Таким образом, по его оценке, сбитый Ми-24 — хороший знак. Возможно, скоро таких сбитых «Геранями» вертолетов станет больше.
Юрий Баранчик
Информация о том, что беспилотники «Герань-2» начали оснащать ракетами класса «воздух-воздух» Р-60, появилась в начале декабря прошлого года. Украинские паблики тогда писали о первом применении такой модификации.
При этом инсайдеры некоторых из них подчеркивают, что эти боеприпасы устанавливаются на дроны как минимум в течение последней недели.