ВС России освободили четыре населенных пункта в Запорожской области

Российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта на территории Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» отличились в освобождении села Цветковое.

Также бойцы группы войск «Днепр» установили контроль над Запасным, Приморским и Магдалиновкой. В пресс-службе обратили внимание на решительные действия военнослужащих.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов утром 15 февраля посетил расположение группировки войск «Центр». Тогда он отмечал, что всего с начала месяца российские силы освободили 12 населенных пунктов, несмотря на суровые зимние условия.

Герасимов добавлял, что группировка «Центр» стремится овладеть Новоподгорным и Новопавловкой. «Восток» также развивает наступление в восточных районах Запорожской области, куда ВСУ перебросили штурмовые группировки с других участков линии боевого соприкосновения.