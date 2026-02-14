Telegraph сообщила о начале наступления ВСУ после отключения Starlink

Украинские боевики начали локальные контратаки на ряде участков линии боевого соприкосновения после ограничений на использование терминалов спутниковой связи Starlink российскими военными. Об этом сообщила газета The Telegraph .

ВСУ предприняли действия для восстановления связности позиций на линии фронта между северной Варваровкой и южным Добропольем.

Аналитики отмечают бой в районах Доброполья, Тернуватого и Зализничного — вблизи границы Запорожской и Днепропетровской областей.

Кроме того, ВСУ усилили удары по военным объектам на территории России. В частности, они выпустили две крылатые ракеты «Фламинго», о перехвате которых Минобороны отчиталось два дня назад.

Ранее стало известно, что штурмовая группа ВСУ попала под дружественный огонь в Сумской области из-за сбоя Starlink. Артиллерия не смогла связаться с ними и выпустила очередь снарядов, несколько боевиков погибли.