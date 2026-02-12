Шмыгаль подтвердил повреждение двух ТЭЦ в Киеве

В результате ночной атаки в Киеве получили повреждения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, его процитировало местное издание «Страна».

По его словам, специалисты смогут восстановить объекты за сутки-двое, так как на территорию упали только обломки ракет.

«Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды», — подчеркнул Шмыгаль.

Эксперт по энергетике Александр Харченко рассказал, что на запуск ТЭЦ-5 уйдет двое-трое суток.

Ранее российские войска ударили по электроподстанции в микрорайоне Черемушки в Одессе, город частично обесточило. Из-за атаки в Днепропетровске загорелись несколько объектов.

В результате проблем с энергетикой во многих жилых домах в городе пропал свет. На фоне прилетов по ТЭЦ перебои с водоснабжением и отоплением зафиксировали в Киеве.