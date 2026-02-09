Новая тактика применения российских дронов попала на видео

Кадры, как российский дрон «Гербера» сбрасывает FPV-дрон в небе над Сумами, появились в интернете. Их опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На видео заметно, как от беспилотника что-то отлетает в сторону. При этом ранее украинские военные утверждали, что российские БПЛА до Сум не долетают.

В ночь на 9 февраля российские военные провели массированную атаку беспилотниками на Одессу. Один из ударов пришелся в район расположения воинской части у 6-й станции. Среди вооружений, использовавшихся для ударов, были дроны-камикадзе типа «Герань».

В Сумской области накануне уничтожили командный пункт 711-й отдельной бригады ВСУ, занимавшейся минными заграждениями.