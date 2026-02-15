Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пожаловался, что все украинские электростанции пострадали от российских обстрелов. Мероприятие транслировалось на официальном сайте .

«На Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции <…> Ни одной», — отметил он.

Ранее Николаевская область частично осталась без электричества. Российские беспилотники атаковали энергообъекты региона.

Во всех регионах страны ввели режим чрезвычайной ситуации, действуют многочасовые графики отключения света.

До этого армия России нанесла мощные удары по объектам энергетический инфраструктуры в Киеве, Одессе, Днепропетровске и еще ряде регионов. В украинской столице повреждения получили две теплоэлектроцентрали.