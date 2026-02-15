Глава Генштаба назвал число эвакуированных из Красноармейска жителей

Герасимов: из Красноармейска в безопасные районы эвакуировали более 200 человек

Группировка войск «Центр» эвакуировала в безопасные районы более 200 человек из Красноармейска. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, которого процитировала пресс-служба Минобороны.

«В самом Красноармейске… эвакуировано в безопасные районы более 200 человек», — сказал он.

Глава Генштаба проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск.

Он добавил, что в Красноармейске проводят проверку жилых кварталов.

«В самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению», — заключил Герасимов.

До этого глава Генштаба сообщил об освобождении 30% зданий в Димитрове.