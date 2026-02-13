Украинские пропагандисты распространили видеоматериалы с установкой флага в случайном населенном пункте, пытаясь выдать это за взятие Чугуновки, ранее освобожденной российскими военными. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Украинский флаг разместили на вышке связи рядом с объектом, похожим на памятник.

«В третий раз украинское командование, по всей видимости, не смогло сформировать „отряд самоубийц“ для очередной пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном населенном пункте, выдав это за освобождение Чугуновки», — сообщил собеседник агентства.

Это не единственная пиар-акция украинских пропагандистов. До этого они пытались изобразить взятие в плен российского солдата боевиками ВСУ. При этом украинца показали без белого маскхалата, а якобы бойца ВС России — в нем, перевернув ситуацию с ног на голову.

Российские силовики объяснили, что киевский режим активно распространяет фальшивые видео с установкой флагов и постановочные сюжеты, надеясь внушить населению, что ВСУ успешно действуют на передовой.