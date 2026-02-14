Зеленский заявил о разрушении производственной линии ракет «Фламинго»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из производственных линий ракет «Фламинго» уничтожена ракетным ударом. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию вели на официальном сайте.
Зеленский отвечал на вопрос о том, смогла ли Украина развернуть производство ракет. По его словам, у страны оставалось небольшое количество «Фламинго».
«Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара», — сказал он.
В сообщениях о ракете «Фламинго» указывали, что в ней использованы только иностранные комплектующие, включая двигатели и систему управления. На Украине проводили лишь финальную сборку.
Несколько дней назад системы противовоздушной обороны ВС России за сутки нейтрализовали в зоне проведения СВО пять украинских ракет «Фламинго».