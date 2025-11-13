Украинский производитель дронов и ракет «Фламинго» фигурировал в деле Миндича

В коррупционном скандале вокруг бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича фигурировал совладелец компании Fire Point Игорь Хмелев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале .

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры зачитал в суде записи, на которых фигурировал некий Игорь и компания Fire Point. Железняк пояснил, что речь шла о Хмелеве, давнем соратнике Миндича. На него записан бизнес жены скандального артиста по продаже брендовой одежды Kameron.

Борцы с коррупцией заинтересовались Fire Point в марте 2025 года. Железняк сообщил, что, по словам осведомленных источников, этой компании содействовал председатель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Именно я являюсь заявителем в НАБУ по этому эпизоду. Здесь уточню, что тогда речь шла только о дронах. Вообще мы планировали сначала сюжет, но учитывая военную специфику — решили все же, что это должно быть в рамках расследования без огласки», — рассказал он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины вскрыло крупную аферу на государственном предприятии «Энергоатом», управляющем тремя украинскими АЭС. По этому делу прошли обыски обыски у Галущенко и Миндича. Последний сбежал из страны.

Разрекламированную Вооруженными силами Украины ракету-дрон «Фламинго» создали на деньги, предназначенные для укрепления системы ПВО. Она не имела стелс-элементов, летала на двигателе L-39 «Альбатрос» и напоминала специалистам прототип британской ракеты FP-5 компании Milanion Group.