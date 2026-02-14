ВС России нанесли удар по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

В ведомстве отметили, что также бойцы ударили по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, местам запуска и хранения беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 154 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 118 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее российские силы отряда спецназа «Ахмат» атаковали ударными беспилотниками самолетного типа «Молния» объекты энергетики и военно-промышленного комплекса ВСУ в Сумах.