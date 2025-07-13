Огнеметную систему «Дракон» заметили в зоне СВО

Военблогер Федоров опубликовал кадры с огнеметной системой ТОС-3 в зоне СВО

Военный блогер Кирилл Федоров сообщил о появлении новых тяжелых огнеметных систем ТОС-3 «Дракон» в зоне специальной военной операции. Кадры опубликованы в его Telegram-канале .

«На фронте засветилась новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», которая ранее была представлена на выставке», — написал он.

«Дракон» и «Солнцепек» созданы на базе танка, но у «Дракона» 15 направляющих, а не 24, и он длиннее.

Российская огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» эффективно применяется в ходе боевых действий на Украине. ТОС-1А привлекает внимание своими боевыми успехами. Эта система идеально подходит для уничтожения вражеских сил в укреплениях, бункерах и траншеях.