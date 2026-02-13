Число пострадавших после обстрела в Белгороде выросло до пяти

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Белгороду увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Двоих мужчин с предварительным диагнозом «баротравма» доставили для обследования в городскую больницу № 2.

Губернатор уточнил, что на данный момент зафиксировали повреждения 29 квартир в пяти многоквартирных домах. В одном из домов пострадал технический этаж. Осколки повредили четыре автомобиля, фасад и остекление коммерческого объекта.

«Специалисты уже приступили к временному закрытию контура для сохранения тепла в жилых помещениях», — написал Гладков.

Кроме того, повреждены два частных дома и две машины в селе Стрелецкое Яковлевского округа. На них упали обломки сбитых воздушных целей.

Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура, что привело к отключению света, тепла и воды.