На Украине заявили о новом запуске «Орешника»

По всей Украине объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об угрозе баллистики в городе. По версии украинских СМИ со ссылкой на мониторинговые паблики, речь может идти о новом запуске «Орешника» или другой баллистической ракеты средней дальности.

Официально Минобороны пока никак это не комментировало.

Прошлый удар «Орешника» произошел 9 января. Целью стал Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживали украинские и западные военные самолеты и собирали ударные беспилотники. По данным газеты The Sun, под удар едва не попал министр обороны Великобритании Джон Хили, направлявшийся в это время на Украину.