ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

За минувшую неделю российские войска нанесли шесть групповых и один массированный удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины, а также по позициям ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что целями стали предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и топливной инфраструктуры, склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества.

Также под удар попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников и места производства беспилотных летательных аппаратов.

Днем ранее стало известно об освобождении населенного пункта Зализничное в Запорожской области, к западу от Гуляйполя. Российские бойцы нанесли поражение формированиям штурмовой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ. Противник потерял до 420 человек живой силы.