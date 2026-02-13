Российские военные нанесли семь ударов возмездия по ВПК Украины за неделю
ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю
За минувшую неделю российские войска нанесли шесть групповых и один массированный удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины, а также по позициям ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что целями стали предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной и топливной инфраструктуры, склады ракетно-артиллерийского вооружения и военно-технического имущества.
Также под удар попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников и места производства беспилотных летательных аппаратов.
Днем ранее стало известно об освобождении населенного пункта Зализничное в Запорожской области, к западу от Гуляйполя. Российские бойцы нанесли поражение формированиям штурмовой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ. Противник потерял до 420 человек живой силы.