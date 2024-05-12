Сколько людей погибло в доме Белгорода на улице Щорса: главное о теракте | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 20:31 Разрушенные квартиры и погубленные жизни. Главное о теракте ВСУ в Белгороде Теракт ВСУ в Белгороде оставил разорванный надвое дом и тела под завалами Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360 в

Подъезд многоэтажного дома на улице Щорса в Белгороде обрушился после обстрела украинских боевиков. Жертвами атаки, по последним данным, стали восемь человек, более 20, включая детей, получили серьезные ранения. О том, что происходит в городе к этому часу, и реакции на теракт против мирного населения — в материале 360.ru.

Вместо подъезда — дыра

Очередной сигнал воздушной опасности в Белгороде и его пригородах объявили в 11:19 воскресенья, 12 мая. В это время украинские боевики запустили по городу ракеты и снаряды.

Учительница белгородской школы Людмила Ильинична момент обстрела застала в убежище, которое находится рядом с пострадавшим домом. Она пояснила, что слышала прилет и поняла, что ударило где-то рядом, по дрожащим мешкам с песком, закрывающим окна.

«Когда объявили отбой, я выбежала. Увидела дым и что подъезда нет. Вместо подъезда — дыра. Осталось только верхнее перекрытие», — рассказала учительница.

Людмила Ильинична добавила, что в пострадавшем доме у нее живут несколько учеников, поэтому она побежала на место, чтобы оказать помощь, а параллельно звонила родителям воспитанников. Семью одной школьницы встретила по дороге.

«Дозвонилась до мамы второго ученика, она говорит, что, мол, у меня теперь полквартиры нет и я стою в коридоре», — добавила собеседница 360.ru.

Опасения у Людмилы Ильиничны вызвала судьба еще одной ученицы. Ее семья недавно вернулась с отдыха из Геленджика. Вместе с родителями девочка живет за городом, но в доме находится квартира бабушки, к которой приехала школьница.

«На связь не выходил никто. Папа сказал, что нет никакой информации. Ищут. Ждут», — подчеркнула педагог.

Обрушение дома

Первую версию причины обрушения части дома назвал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пояснил, что в подъезд попал один из запущенных с территории Украины снарядов.

Это частично подтверждало видео, которое разошлось по Telegram-каналам: на нем, предположительно, боеприпас влетает в дом на улице Щорса.

Минобороны уточнило, что речь идет о фрагментах одной из шести ракет «Точка-У», которые уничтожили в небе вместе с другими снарядами дежурные средства противовоздушной обороны.

Из-за угрозы обрушения здания спасатели начали эвакуировать жильцов уцелевших квартир. Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что для этих целей использовали автовышку. После обрушения лестницы и лифта выйти из здания другим способами люди не могли.

Один из жильцов пострадавшего дома в комментарии 360.ru заявил, что на место прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов и начали вытаскивать людей. Мужчина пояснил, что пострадавших очень много. Сам он успел выйти из квартиры за пять минут до взрыва, чтобы уехать по делам.

Число пострадавших постоянно увеличивалось. В том числе за счет трех спасателей, на которых упало чердачное перекрытие во время второго обрушения. По предварительным данным, врачи диагностировали у сотрудников МЧС множественные переломы.

Губернатор Гладков сообщил, что общее число раненных при обрушении составило 20 человек, среди которых оказались двухмесячный младенец и подросток.

Получившего серьезные травмы маленького ребенка доставят для лечения в Москву. Глава региона подчеркнул, что в больницах под наблюдением врачей остались 11 жителей дома. Остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Работа спасателей по разбору завалов для поисков выживших продолжалась. Ее прерывали только после срабатывания сигналов о ракетной опасности. Во время одной из сирен в городе прогремели еще два взрыва.

Сотрудники МЧС, возвращаясь на место, объявляли минуту тишины, чтобы найти выживших. Таким образом они обнаружили женщину, которая пережила обрушение, и пенсионера — его вытащили из пробитой стены.

Первые сообщения о погибших в результате обрушения подъезда дома появились только вечером. На момент написания материала известно о восьми жертвах. Это цифра не окончательная, потому что разбор завалов продолжат в ночное время. Гладков подчеркнул, что список всех жертв опубликуют только после окончания спасательных работ.

Пережившим атаку на дом жильцам предоставили места в пунктах временного размещения. Территорию вокруг пострадавшего здания оцепили, чтобы не дать людям попасть под новый обвал. Окончательное решение о дальнейшей судьбе дома примут по итогам экспертизы о его техническом состоянии.

Реакция властей и мира

Следственный комитет после обрушения белгородского дома завел уголовное дело о теракте. По поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина на место выехали эксперты и криминалисты центрального аппарата.

Президенту России Владимиру Путину о ситуации с пострадавшим домом доложили исполняющий обязанности главы МЧС Александр Куренков и губернатор Белгородской области. Глава государства дал все необходимые поручения.

С призывом к международному сообществу отреагировать на удар по жилому дому в мирном городе выступило постоянное представительство России при ОБСЕ. Дипломаты подчеркнули, что украинские боевики использовали для обстрела Белгорода оружие, полученное от стран НАТО, и призвали отказаться от двойных стандартов.

Уполномоченный при президенте России Татьяна Москалькова назвала обстрел очередным зверством киевских нацистов. Она также обратилась к международным институтам с просьбой осудить акт терроризма украинских боевиков против мирных жителей. Пока на эти призывы отреагировали только в ООН.

«Мы против атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Россияне понесли цветы к стенду Белгородской области на ВДНХ в знак скорби о погибших и солидарности с выжившими.