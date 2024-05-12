Гладков уточнил данные по пострадавшим при частичном обрушении дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:57 Гладков уточнил данные по пострадавшим при частичном обрушении дома в Белгороде Гладков: 20 человек пострадали при частичном обрушении дома в Белгороде РИА «Новости»

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При частичном обрушении жилой высотки на улице Щорса в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшие с различными травмами находятся в медицинских учреждениях города Белгорода под наблюдением специалистов», — добавил глава региона, уточнив, что речь идет об 11 местных жителях.

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По его словам, еще шесть человек получили медицинскую помощь, их отправили домой на амбулаторное лечение.

Ситуацию взял под контроль и. о. главы Минздрава Михаила Мурашко.

Из-под завалов, по словам Гладкова, спасатели достали тела двух человек. Их личности устанавливают. Белгородский губернатор заявил, что под обломками могут еще находиться люди.

Позже в МЧС сообщили, что спасатели извлекли тела еще двух погибших.