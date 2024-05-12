Гладков уточнил данные по погибшим при обрушении дома в Белгороде | 360°

Важное 12 мая 2024, 19:39 Гладков уточнил данные по погибшим при обрушении дома в Белгороде Гладков: при обрушении дома в Белгороде погибли трое мужчин и четыре женщины

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Спасатели достали тела четырех женщин и трех мужчин из-под завалов обрушившегося подъезда многоэтажки на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Список погибших будет опубликован только после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме», — уточнил он.

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Глава региона отметил, что в подъездах пострадавшего дома дежурят силы самообороны. Волонтеры организовали подвоз горячего питания и воды.

Всех жильцов переселили, часть из них отправилась к родственникам, другие находятся в ПВР на безопасной территории. С людьми работают медики и психологи.

Вооруженные силы Украины совершили атаку на Белгород 12 мая. В результате удара пострадали 20 человек, среди них двое детей.