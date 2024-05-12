Спасатели второй раз прервали работы на улице Щорса из-за ракетной опасности | 360°

12 мая 2024, 14:38
Спасатели второй раз прервали работы на улице Щорса из-за ракетной опасности
МЧС: в Белгороде спасатели второй раз прервали работы из-за ракетной опасности
В Белгороде уже второй раз после обрушения в доме на улице Щорса объявляют ракетную опасность. Из-за угрозы обстрела спасатели вынуждены прерывать работу и отходить в убежище, сообщили в МЧС.
По информации Shot, под завалами могут находиться порядка 10 жильцов, в том числе семья с тремя детьми. Люди продолжают просить о помощи, добавил источник Telegram-канала.
Реклама
Сирену ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в очередной раз запустили в 14:25.
Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что пока погибших на месте происшествия не обнаружили, травмы, по последним данным, получили 19 человек.
Многоэтажный дом на улице Щорса пострадал при атаке ВСУ в первой половине дня. Около 11:40 боевики начали массированный обстрел, применяя системы РСЗО и ракеты «Точка-У», обломками одной из них и повредило здание, сообщали в Минобороны.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
Реклама
Реклама