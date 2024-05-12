Спасатели второй раз прервали работы на улице Щорса из-за ракетной опасности | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 14:38 Спасатели второй раз прервали работы на улице Щорса из-за ракетной опасности МЧС: в Белгороде спасатели второй раз прервали работы из-за ракетной опасности

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В Белгороде уже второй раз после обрушения в доме на улице Щорса объявляют ракетную опасность. Из-за угрозы обстрела спасатели вынуждены прерывать работу и отходить в убежище, сообщили в МЧС.

По информации Shot, под завалами могут находиться порядка 10 жильцов, в том числе семья с тремя детьми. Люди продолжают просить о помощи, добавил источник Telegram-канала.

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Сирену ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе в очередной раз запустили в 14:25.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил, что пока погибших на месте происшествия не обнаружили, травмы, по последним данным, получили 19 человек.

Многоэтажный дом на улице Щорса пострадал при атаке ВСУ в первой половине дня. Около 11:40 боевики начали массированный обстрел, применяя системы РСЗО и ракеты «Точка-У», обломками одной из них и повредило здание, сообщали в Минобороны.