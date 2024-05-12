Сильные взрывы прогремели в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 16:18 Сильные взрывы прогремели в Белгороде РИА «Новости» сообщило о сильных взрывах в Белгороде РИА «Новости»

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На фоне объявленной ракетной опасности в Белгороде прогремело несколько сильных взрывов. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На фоне объявленной в городе ракетной опасности слышны несколько сильных взрывов», — сообщил корреспондент агентства.

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В 16:03 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале объявил ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе. Он призвал горожан не подходить к окнам дома и укрыться в помещениях без окон. На улице Гладков советовал спуститься в безопасное место.

Ранее в воскресенье украинские военные атаковали жилой многоэтажный дом в Белгороде тактической ракетой «Точка-У». В результате удара полностью обрушился один подъезд, пострадали порядка 20 человек.

По предварительным данным, националисты нанесли удар с территории Харьковской области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснял 360.ru, что освобождение населенных пунктов региона снизит интенсивность обстрелов.