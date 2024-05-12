Разбор завалов обрушившегося дома в Белгороде продолжат ночью | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:35 Разбор завалов обрушившегося дома в Белгороде продолжат ночью Гладков: завалы на Щорса будут разбирать в том числе ночью РИА «Новости»

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Сотрудники ЖКХ и строители сейчас устанавливают дополнительное освещение рядом с местом ЧП на улице Щорса — специалисты будут продолжать разбор завалов обрушившегося подъезда дома вечером и ночью. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По последним данным, из-под завалов достали двух погибших. Их личности устанавливают. Работы на месте идут, но спасателям приходится прерывать операцию на фоне угрозы обстрела — в городе уже несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности.

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Подъезд в жилом доме на улице Щорса обрушился после обстрела со стороны ВСУ. По городу били ракетами «Точка-У» и снарядами РСЗО Vampire и «Ольха», сообщали ранее в Минобороны. По информации источника ТАСС, предположительно, удары нанесли из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

По факту случившегося возбудили дело о теракте.