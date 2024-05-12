Женщину спасли из-под обломков дома на улице Щорса в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 16:17 Женщину спасли из-под обломков дома на улице Щорса в Белгороде РИА «Новости»: из-под завалов на Щорса достали женщину, она жива Пресс-служба МЧС

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Еще одну женщину достали из-под обломков после обрушения подъезда многоэтажки на улице Щорса в Белгороде. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА «Новости».

Женщина жива, подчеркнул собеседник агентства. Подробностей о состоянии спасенной он не привел.

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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что погибших на месте происшествия пока не найдено. Такую информацию он публиковал в 14:13.

Спасательные работы на месте продолжаются. Их осложняет угроза повторных обстрелов со стороны ВСУ. В городе уже несколько раз объявляли ракетную опасность, сотрудникам МЧС приходилось прерывать поиск людей и идти в убежище.

В очередной раз тревогу объявили в 16:03.