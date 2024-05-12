Уголовное дело завели после обрушения подъезда в многоэтажке Белгорода | 360°

Важное 12 мая 2024, 12:39 Уголовное дело завели после обрушения подъезда в многоэтажке Белгорода СК завел дело о теракте по факту обстрела многоэтажного дома в Белгороде РИА «Новости»

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Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте по факту обстрела жилого многоэтажного дома в Белгороде днем 12 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК заявили, что снаряд попал в жилой многоэтажный дом в Белгороде вследствие очередной атаки со стороны ВСУ. В результате ЧП есть погибшие и раненые.

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По поручению главы Следственного комитета Александр Бастрыкина для оказания помощи в Белгород направили экспертов и криминалистов центрального аппарата ведомства.

По предварительным данным, снаряд ВСУ попал в жилой многоэтажный дом на уровне второго этажа, из-за чего произошло обрушение подъезда с первого по десятый этаж.

По последней информации, пострадали как минимум 11 человек, среди них двое детей. Продолжается разбор завалов, из-под обломков извлекли тело погибшего ребенка.