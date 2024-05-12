Подъезд дома в Белгороде рухнул из-за осколков украинской ракеты | 360°

Важное 12 мая 2024, 12:48 Подъезд дома в Белгороде рухнул из-за осколков украинской ракеты Минобороны: жилой дом в Белгороде повредили фрагменты сбитой ракеты «Точка -У»

Читать 360 в

Осколки запущенной украинскими боевиками ракеты «Точка-У» повредили жилой дом в Белгороде. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что обстрел российского региона начался около 11:40. Всего с территории Украины в рамках террористической атаки запустили по жилым кварталам Белгорода шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда реактивной системы залпового огня Vampire и два реактивных снаряда «Ольха». Все цели успешно поразили дежурные средства противовоздушной обороны.

Реклама

«Фрагментами одной из сбитых ракет „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгороде», — заявили в Минобороны.

О прямом попадании снаряда в дом на улице Щорса в районе Харьковская горка ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате удара обрушились 10 этажей одного из подъездов.

На место для разбора завалов выехали спасатели. В МЧС заявили, что удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей. В ходе работ на месте произошло повторное обрушение пострадавшего здания.