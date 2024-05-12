Россия указала ОБСЕ на использование ВСУ оружия НАТО для ударов по Белгороду | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:04 Россия указала ОБСЕ на использование ВСУ оружия НАТО для ударов по Белгороду Постпредство России в ОБСЕ: ВСУ использовали для ударов по Белгороду оружие НАТО РИА «Новости»

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Украинские боевики провели террористическую атаку на кварталы Белгорода при помощи оружия, полученного от стран НАТО. Такое заявление выпустило постоянное представительство России в ОБСЕ.

Дипломаты призвали страны — члены организации и занимающую пост председателя Мальту осудить преступление украинских военных.

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«Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще», — заявили в постпредстве.

Российская делегация напомнила, что ОБСЕ не должна выстраивать двойные стандарты или использовать политические фильтры на нарушения Украиной международного гуманитарного права.

Минобороны сообщило, что украинские боевики использовали для теракта по Белгороду шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда чешской реактивной системы залпового огня Vampire и два реактивных снаряда «Ольха». Все боеприпасы сбили дежурящие в регионе системы ПВО. Но фрагменты одной из ракет при падении повредили жилой дом.

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что речь идет о десятиэтажке на улице Щорса, где после прямого попадания обрушился весь подъезд. В результате пострадали 19 человек.

В МЧС сообщили, что трижды прерывали работу по разбору завалов из-за угроз новых ракетных атак. Всего специалисты ведомства достали 17 человек, последней из которых стала женщина, и установили местонахождение еще одного выжившего.