Спецоперация 12 мая 2024, 16:39 Зверский обстрел. Москалькова — об обрушении дома в Белгороде Москалькова призвала мировое сообщество осудить удар по дому в Белгороде РИА «Новости»

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Омбудсмен России Татьяна Москалькова в Telegram-канале призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении мирных жителей со стороны Украины и не допустить нарушениях их прав. Таким образом она отреагировала на атаку ВСУ по жилому кварталу Белгорода, в результате которой обрушился подъезд высотки на улице Щорса.

«Очередное преступление киевских нацистов: зверскому ракетному обстрелу подвергнут жилой дом в Белгородской области, — отметила омбудсмен.

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Москалькова призвала белгородского уполномоченного по правам человека оказать помощь пострадавшим.

Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что за обстрелами гражданских объектов стоят западные спонсоры. При этом они скрывают преступления, которые совершает Украина.