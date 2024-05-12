Жильцов многоэтажки в Белгороде начали эвакуировать из-за угрозы обрушения | 360°

12 мая 2024, 11:54
Жильцов многоэтажки в Белгороде начали эвакуировать из-за угрозы обрушения
Shot: есть угроза обрушения всего дома на улице Щорса в Белгороде
Многоэтажный дом на улице Щорса в Белгороде может полностью рухнуть. Под завалами после обрушения подъезда, предположительно, находятся люди. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, было попадание в жилое здание. Всех жильцов начали экстренно эвакуировать.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что Белгород 12 мая подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, на Харьковской горе в результате прямого попадания обрушился подъезд жилого дома с десятого по первый этаж. Глава региона поделился видео с места ЧП.
По предварительной информации, не менее трех человек стали жертвами удара украинских военных по высотке. Порядка 20 человек могут оставаться под завалами.
Обрушения
Россия
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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