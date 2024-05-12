Появились кадры разрушенного снарядом ВСУ подъезда многоэтажки Белгорода | 360°

Важное 12 мая 2024, 12:00 Появились кадры разрушенного снарядом ВСУ подъезда многоэтажки Белгорода Белгородский губернатор Гладков показал разрушенный снарядом ВСУ подъезд дома

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Прямое попадание снаряда украинских боевиков разрушило подъезд многоэтажного дома в Белгороде. Видео с места опубликовал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что город расположен на улице Щорса в районе Харьковская гора.

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«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков.

Белгородский губернатор сообщил, что выехал на место происшествия. Подробности Гладков пообещал предоставить позднее.

Находящийся на месте корреспондент РИА «Новости» заявил, что к частично разрушенному дому прибыли спасатели. Над местом обрушения завис чердачный этаж.

Telegram-канал Mash сообщил, что в результате попадания ракеты погибли минимум семь человек. Ранения получили 15 жителей. Официального подтверждения этой информации нет.

Украинские боевики начали массированный обстрел Белгорода в минувшую субботу, 11 мая. Прилетевшие снаряды, а также осколки сбитых боеприпасов повредили жилые дома, спорткомплекс, торговый центр и несколько припаркованных автомобилей горожан.