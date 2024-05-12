Появились кадры разрушенного снарядом ВСУ подъезда многоэтажки Белгорода | 360°

12 мая 2024, 12:00
Появились кадры разрушенного снарядом ВСУ подъезда многоэтажки Белгорода
Белгородский губернатор Гладков показал разрушенный снарядом ВСУ подъезд дома
Прямое попадание снаряда украинских боевиков разрушило подъезд многоэтажного дома в Белгороде. Видео с места опубликовал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что город расположен на улице Щорса в районе Харьковская гора.
Реклама
«В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал Гладков.
Белгородский губернатор сообщил, что выехал на место происшествия. Подробности Гладков пообещал предоставить позднее.
Находящийся на месте корреспондент РИА «Новости» заявил, что к частично разрушенному дому прибыли спасатели. Над местом обрушения завис чердачный этаж.
Telegram-канал Mash сообщил, что в результате попадания ракеты погибли минимум семь человек. Ранения получили 15 жителей. Официального подтверждения этой информации нет.
Украинские боевики начали массированный обстрел Белгорода в минувшую субботу, 11 мая. Прилетевшие снаряды, а также осколки сбитых боеприпасов повредили жилые дома, спорткомплекс, торговый центр и несколько припаркованных автомобилей горожан.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
Реклама
Реклама