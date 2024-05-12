Эксклюзив 12 мая 2024, 12:22 Пострадавших много. Житель разрушенной многоэтажки на Щорса — о разборе завалов Житель разрушенной многоэтажки в Белгороде рассказал о разборе завалов РИА «Новости»

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Из-под завалов многоэтажки на улице Щорса в Белгороде продолжают вытаскивать людей. Пострадавших много, поделился с 360.ru один из жильцов дома. Мужчине повезло — за пять минут до прилета снаряда он уехал по делам.

«За пять минут до прилета вышел из дома, срочно нужно было ехать», — пояснил собеседник 360.ru.

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Днем в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. ВСУ снова подвергли город массированному обстрелу. При прямом попадании снаряда в один из домов на улице Щорса произошло обрушение подъезда — с 10-го по первый этаж.

На место происшествия выехал губернатор Вячеслав Гладков. Точные данные о числе пострадавших уточняются.