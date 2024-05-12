МЧС подтвердило повторное обрушение в жилом доме в Белгороде | 360°

Важное 12 мая 2024, 12:51 МЧС подтвердило повторное обрушение в жилом доме в Белгороде МЧС сообщило о повторном обрушении в многоэтажном доме в Белгороде

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На месте спасательных работ в поврежденном обстрелом ВСУ многоэтажном жилом доме в Белгороде произошло повторное обрушение крыши. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Повторное обрушение произошло в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что на данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется.

Следственный комитет по факту обстрела дома со стороны украинских националистов завел уголовное дело о террористическом акте. По поручению славы ведомства Александра Бастрыкина, в Белгород выехали криминалисты центрального аппарата СК.

Житель разрушенного дома заявлял 360.ru, что пострадавших очень много. Самому мужчине повезло, за несколько минут до атаки он покинул жилье по неотложным делам.