МЧС подтвердило повторное обрушение в жилом доме в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 12:51
МЧС подтвердило повторное обрушение в жилом доме в Белгороде
МЧС сообщило о повторном обрушении в многоэтажном доме в Белгороде
На месте спасательных работ в поврежденном обстрелом ВСУ многоэтажном жилом доме в Белгороде произошло повторное обрушение крыши. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«Повторное обрушение произошло в ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде», — заявили в ведомстве.
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В пресс-службе уточнили, что на данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых два ребенка. Дальнейшая информация уточняется.
Следственный комитет по факту обстрела дома со стороны украинских националистов завел уголовное дело о террористическом акте. По поручению славы ведомства Александра Бастрыкина, в Белгород выехали криминалисты центрального аппарата СК.
Житель разрушенного дома заявлял 360.ru, что пострадавших очень много. Самому мужчине повезло, за несколько минут до атаки он покинул жилье по неотложным делам.
МЧС РФ
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